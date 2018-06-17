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ألمانيا أول منتخب أوروبي يخسر في مونديال روسيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:40 م
ألمانيا أول منتخب أوروبي يخسر في مونديال روسيا
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أحمد عصام
 
خسر منتخب ألمانيا، من نظيره منتخب المكسيك، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم.

ويعد المنتخب الألماني هو أول منتخب أوروبي يخسر مباراة في كأس العالم 2018، حيث شهدت البطولة تفوق لمنتخبات أوروبا بشكل كبير علي جميع المنتخبات.

ويتواجد المانشافت في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات كوريا الجنوبية، والسويد، والمكسيك، حيث يحتاج للانتصار في المباراتين القادمتين للتأهل لدور ال16 من المونديال.

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