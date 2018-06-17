المنتخب يصل "سانتبطرسبرج" ويتدرب غدا في "كريستوفسكي" استعدادا لروسيا

وصلت قبل دقائق إلى مدينة سانتبطرسبرج بعثة المنتخب الوطني استعدادا للقاء نظيره الروسي في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء ( الثامنة في القاهرة ) ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم على ملعب ستاد كريستوفسكي .





ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الأخير في السابعة والنصف مساء غد بتوقيت سانتبطرسبرج على الملعب نفسه ، ويسبقه مؤتمر صحفي لهيكتور كوبر المدير الفني للفريق و عصام الحضري كابتن الفريق ، فيما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهر غد.