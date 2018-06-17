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ألمانيا عندما تسقط في الافتتاح تصل لنهائي المونديال

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:38 م
ألمانيا عندما تسقط في الافتتاح تصل لنهائي المونديال
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محمد أبوليلة
 
سقط منتخب ألمانيا في هزيمة مفاجئة أمام منتخب المكسيك بهدف نظيف، في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس العالم في روسيا 2018.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن ألمانيا خسرت مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخ مشاركتها، بعد الخسارة من الجزائر في مونديال 1982.

واشار أوبتا، إلي أن المنتخب الألماني عندما خسر المباراة الافتتاحية الوحيدة في تاريخه أمام الجزائر، وصل للمباراة النهائية أمام إيطاليا ولكنه خسر بنتيجة 3-1.

المزيد عن: مونديال روسيا مونديال كأس العالم روسيا 2018 المكسيك ألمانيا
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