يوتيوب HD | مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم الاحد 17-6-2018 يلا شوت لايف رابط اون لاين الاسطورة كاس العالم

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معلومات عن مشاهدة البرازيل وسويسرا مباشر اليوم البرازيل Vs سويسرا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلق : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + علي محمد علي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).





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موعد مباراة البرازيل وسويسرا؟ تبث مباراة البرازيل وسويسرا يوم الأحد 17 يونيو في تمام 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 9:00 مساءاً بتوقيت العراق . 8:00 مساءاً بتوقيت السودان . 9:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 7:00 مساءاً بتوقيت تونس . 7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 9:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 9:00 مساءاً بتوقيت قطر. 6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

