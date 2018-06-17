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سعر الدولار اليوم الاحد 17/6/2018 فى 5 بنوك حكومية

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:20 م
سعر الدولار اليوم الاحد 17/6/2018 فى 5 بنوك حكومية
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محمد المسلمي
 

يعرض لكم " الفجر “سعر الدولار اليوم الاحد 17/6/2018 فى 5 بنوك حكومية، محدثة أولا بأول، وفيما يلى سعر الدولار أمام الجنية المصرى .


سعر الدولار اليوم الاحد 17/6/2018 فى مصر


شهد سعر الدولار اليوم الاحد 17/6/2018 استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزي المصري 17.78 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار اليوم الاحد 17/6/2018 فى البنك المركزى


سجل الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى البنك المركزى 17.78 جنيه للشراء و17.91 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.


سعر الدولارالاحد 17/6/2018 فى بنك مصر


سجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.78جنيه للشراء و17.88 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.


سعر الدولار الاحد 17/6/2018 فى البنك الأهلى


سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.


سعر الدولار اليوم الاحد 17/6/2018 فى البنك التجاري الدولي



سجل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي  17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.


سعر الدولارالاحد 17/6/2018 فى بنك الاسكندرية


سجل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي  17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.

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