بعد الخسارة أمام أوروجواي..هل يتمكن "الفراعنة" من هزيمة الدب الروسي؟

مع اقتراب موعد اللقاء المرتقب بين المنتخب الوطني والدب الروسي والتي تقرر لها يوم 19 يونيو المقبل، تزداد المخاوف لدى الفريقين، خاصة بعد تألق صاحب الأرض المضيفة في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي، بهزيمته بخماسية نظيفة.

وبالرغم من خسارة الفراعنة في أول مباراة لهم أمام أوروجواي بهدف نظيف، إلا أن المنتخب المصري تألق طوال مدة اللقاء، وأثبت قدرة لاعبيه على الصمود والفوز حتى بغياب النجم محمد صلاح، والذي قاد الفريق للتأهل إلى بطولة كأس العالم بعد غياب لسنوات طويلة، وهو ما يشكل مخاوفًا كبيرة لدى منتخب روسيا، خاصة بعد رفع الأحمر لدرجة استعداداته، فضلًا عن التغييرات التي ستطرأ على الفريق خلال هذه المباراة، والتي قد تحسم الفوز لمصر.

وفي هذا الصدد، نرصد أبرز المؤشرات الإيجابية التي تتيح احتمالية فوز الفراعنة على الدب الروسي بنسبة كبيرة، خلال السطور التالية.

مشاركة محمد صلاح

بالرغم من تألق المنتخب المصري في غياب نجمه محمد صلاح، إلا أن وجود اللاعب الدولي وإضافة مهاراته الكروية المميزة داخل صفوف الفريق والتي تمنحهم دفعة قوية، خاصةً بعد غياب التسجيل لصالح المنتخب منذ المباريات الودية بعد غياب نجم ليفربول عنها، ولكن بوجوده تزيد من فرص الفوز للفراعنة، خاصةً بعدما لمع بوضوح في تدريبات الفريق بجروزني، وهو ما يعيد للمصريين أمل الفوز على المنتخب صاحب الأرض.

ثقة روسيا الزائدة

إن فوز موسكو على المنتخب الأخضر خلال المباراة الافتتاحية بخمسة أهداف دون رد، يمنح الفريق ثقة زائدة خاصةً على أرضه، وهو ما يجعل لاعبي الفريق يواجهون مصر بطمأنينة شديدة، تدعم المنتخب المصري الذي أثبت قوته وجدارته بصورة غير متوقعة أمام أوروجواي.

"الشناوي" رجل المباراة

كان آداء حارس مرمى المنتخب محمد الشناوي، مشرفًا لدرجة جعلته الأحق في اللقاء بالفوز بلقب "رجل المباراة"، حيث وقف بالمرصاد لنجم الأوروجواي سواريز، بالإضافة إلى تمكنه من صد أصعب تسديدات الفريق الأزرق ومنع دخولها إلى الشباك بطريقة مثيرة للاهتمام، وهو ما يجعل مهمته أمام روسيا أكثر سهولة.

إصابة "دزاجيوف"

تعرض لاعب خط وسط المنتخب الروسي دزاجيوف، إلى إصابة قوية في عضلة الفخذ الخلفية، خلال المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي، وهو ما تسبب في منعه من خوض لقاء المنتخب المصري، وبذلك تهتز صفوف الفريق الروسي بغياب أحد نجومه، مما يتيح فرصة أكبر للفراعنة في هزيمته وتعويض الخسارة التي لحقت به في اللقاء الأول.