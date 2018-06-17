مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا اليوم 17/6/2018 | يلا شوت | الاسطورة | كورة لايف
الأحد 17/يونيو/2018 - 06:07 م
عمرو عادل
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القنوات النقالة لمباراة البرازيل وسويسرا
تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة .
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موعد مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا اليوم في تمام الـ 21:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 20:00 مساء بتوقيت مصر، كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر اليوم 17-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.
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