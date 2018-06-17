جواتيمالا تنهى عمليات البحث عن ناجين بعد وفاة 110 أشخاص بسبب البركان

أكدّت وكالة إدارة الكوارث فى جواتيمالا، اليوم انتهاء جهود البحث عن رفات الضحايا فى المنطقة بعد 15 يوماً من سقوط وفيات ومصابين جراء ثوران بركان فويجو قرب العاصمة.

ولقي 110 أشخاص على الأقل حتفهم، فضلاً عن 197 أخرين فى عداد المفقودين، وفقاً لإدارة الكوارث.

وأضافت فى بيا الأحد، أنّ جهود البحث معلقة بشكل دائم فى بلدات سان ميجيل، ولوس لوتيس، وال روديو، فى مقاطعة اسكوينتلا، مؤكدة أنّ تلك المناطق غير صالحة للسكن وذات مخاطر عالية، وفقاً لوكالة رويترز.