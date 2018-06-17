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"القومي للمرأة": لا شكاوي عن حالات تحرش جنسي ثاني أيام العيد‎

الأحد 17/يونيو/2018 - 05:57 م
القومي للمرأة: لا شكاوي عن حالات تحرش جنسي ثاني أيام العيد‎
الدكتورة مايا مرسي - رئيسة القومي للمرأة
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أميرة خليل
 
يواصل مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة وغرفة عمليات المجلس لليوم الثاني على التوالى عملية رصد شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات خلال ايام عيد الفطر، وذلك في إطار سعي المجلس القومى للمرأة لحماية النساء والفتيات من التحرش الجنسى، خاصة خلال مواسم الأعياد والمناسبات.

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى مديرة غرفة العمليات أن مكتب الشكاوي بالمجلس لم يتلقى أي شكاوى خاصة بحالات التحرش الجنسي خلال اليوم الثاني لعيد الفطر. 

كما تلقى المكتب اليوم عدد  3 استفسار خاص بمجال الأحوال الشخصية، وشكوى وحيدة للعنف المجتمعي.

وأضافت "العادلي"، أن المكتب قام بالنزول إلى الحدائق العامة والمنتزهات منها كورنيش النيل وحديقة الحيوان بالجيزة ولوحظ الإقبال ضعيف من المواطنين خلال الساعات الاولى من اليوم، وانعدام حالات التحرش الجنسي، مشيرة الى التواجد الأمنى المكثف، ودوريات ثابتة ومتحركة لقوات الشرطة، مع وجود ملحوظ للشرطة النسائية، ومازال جاريا متابعة المتنزهات النيلية والسينمات والاماكن الاكثر ازدحاما.

وشددت على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة الى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب والبريد الإلكتروني [email protected]
المزيد عن: خلال ايام العيد حديقه الحيوان ثاني ايام العيد القومي للمرأة
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