شاهد الشوط الثاني لمباراة المانيا والمكسيك بث مباشر

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موعد مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك اليوم في تمام الـ 17:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 18:00 مساء بتوقيت مصر، كورة لايف مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر اليوم 17-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

معلومات عن مباراة المانيا والمكسيك بدون تقطيع اليوم ألمانيا Vs المكسيك، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب :اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : خليل البلوشي ومحمد بركات.

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