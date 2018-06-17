شاهد الشوط الثاني لمباراة المانيا والمكسيك بث مباشر

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لمباراة المانيا والمكسيك اليوم فى افتتاح كاس العالم المكسيك 2018 بتاريخ
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موعد مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك اليوم
في تمام الـ 17:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 18:00 مساء بتوقيت مصر، كورة لايف مشاهدة
مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر اليوم 17-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس
العالم روسيا 2018.
معلومات عن مباراة المانيا والمكسيك بدون
تقطيع اليوم ألمانيا Vs المكسيك، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا
2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport
، الملعب :اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : خليل البلوشي ومحمد
بركات.
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يوم الخميس 17-6-2018 في مواجهة بطولة كأس العالم المكسيك 2018، مشاهدة مباراة المانيا
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