بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا .. بث حي مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا HD| كورة ستار | لايف | بث الاسطورة
الأحد 17/يونيو/2018 - 05:59 م
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معلومات عن مشاهدة البرازيل وسويسرا مباشر اليوم البرازيل Vs سويسرا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلق : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + علي محمد علي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).
موعد مباراة البرازيل وسويسرا:
9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
8:00 مساءاً بتوقيت مصر .
9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
9:00 مساءاً بتوقيت العراق .
8:00 مساءاً بتوقيت السودان .
9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
7:00 مساءاً بتوقيت تونس .
7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
9:00 مساءاً بتوقيت قطر.
6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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