بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا .. بث حي مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا HD| كورة ستار | لايف | بث الاسطورة

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معلومات عن مشاهدة البرازيل وسويسرا مباشر اليوم البرازيل Vs سويسرا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلق : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + علي محمد علي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).



