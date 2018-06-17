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الشوط الثاني.. شاهد ألمانيا والمكسيك بث مباشر كورة لايف

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:05 م
الشوط الثاني.. شاهد ألمانيا والمكسيك بث مباشر كورة لايف
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة المانيا والمكسيك اليوم فى افتتاح كاس العالم المكسيك 2018 بتاريخ 17-6-2018 حيث يقدم يلا شوت بث مباشر مباراة المانيا والمكسيك كاس العالم كورة لايف مباراة المانيا والمكسيك مشاهدة بث مباشر مباراة المانيا والمكسيك يلا شوت .

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موعد مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك اليوم في تمام الـ 17:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 18:00 مساء بتوقيت مصر، كورة لايف مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر اليوم 17-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

معلومات عن مباراة المانيا والمكسيك بدون تقطيع اليوم ألمانيا Vs المكسيك، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب :اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : خليل البلوشي ومحمد بركات.

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