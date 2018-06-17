محمد رمضان ينعي ماهر عصام: "كان بخفة دمه بينسيني أي هم في الدنيا"

نعى الفنان محمد رمضان، الفنان الراحل ماهر عصام والذي وافته المنية أمس السبت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.





وكتب "رمضان" عبر موقع "فيسبوك": "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبرنا ويصبر عائلتك يا صاحبي الغالي .. كان بخفة دمه بينسيني أي هم في الدنيا الله يرحمك يا صاحبي ( إنَّا لله وإنا اليه راجعون) ‬⁩".





كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.