ليبرمان: ميسى أضاع ضربة الجزاء فى كأس العالم بسبب إلغاء مباراة إسرائيل

ربط وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، تعثّر منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسى، أمام أيسلندا فى مباراتهم الأولى بكأس العالم، بقرار الأرجنتين إلغاء المباراة الودية مع إسرائيل الأسبوع الماضى.





ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم أشار ليبرمان، إلى أن إهدار ميسى ركلة جزاء حاسمة كان بسبب انسحاب الأرجنتين فى اللحظة الأخيرة من المباراة الودية مع إسرائيل، التى كان من المقرر إقامتها فى القدس المحتلة يوم 9 يونيه، كما أشاد بأيسلندا لأدائها الكبير.

وقال "فى مباراة الأرجنتين ضد أيسلندا، رأينا مدى حاجة ميسى إلى مباراة ودية ضد إسرائيل".

وفشل ميسي فى منح فريقه الصدارة عندما تصدّى الحارس الأيسلندى هانيس هالدورسون لركلة جزاء فى الدقيقة 64، لتنتهى المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.