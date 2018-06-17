ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ليبرمان: ميسى أضاع ضربة الجزاء فى كأس العالم بسبب إلغاء مباراة إسرائيل

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:02 م
ليبرمان: ميسى أضاع ضربة الجزاء فى كأس العالم بسبب إلغاء مباراة إسرائيل
ليونيل ميسى
طباعة
خاطر عبادة
 

ربط وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، تعثّر منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسى، أمام أيسلندا فى مباراتهم الأولى بكأس العالم، بقرار الأرجنتين إلغاء المباراة الودية مع إسرائيل الأسبوع الماضى.


 ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم أشار ليبرمان، إلى أن إهدار ميسى ركلة جزاء حاسمة كان بسبب انسحاب الأرجنتين فى اللحظة الأخيرة من المباراة الودية مع إسرائيل، التى كان من المقرر إقامتها فى القدس المحتلة يوم 9 يونيه، كما أشاد بأيسلندا لأدائها الكبير.

 

وقال "فى مباراة الأرجنتين ضد أيسلندا، رأينا مدى حاجة ميسى إلى مباراة ودية ضد إسرائيل".

 

وفشل ميسي فى منح فريقه الصدارة عندما تصدّى الحارس الأيسلندى هانيس هالدورسون لركلة جزاء فى الدقيقة 64، لتنتهى المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

 

المزيد عن: ميسى ليبرمان عالم الارجنتين ايسلندا اخبار إسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
0
x
14:00
1
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 6:40:01 PM