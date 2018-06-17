كريسبو: ميسي ليس الأسطورة مارادونا ولا يستطيع الفوز بالمونديال





قفز المهاجم الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو للدفاع عن النجم العالمي ليونيل ميسي، قائلا إنه بحاجة إلى مساعدة من زملائه للفوز بكأس العالم في روسيا.





وأكد في تصريحات صحفية اليوم، أنه لابد وأن يفهم هذا أولا من قبل جميع الأرجنتينيين، فبالرغم من كونهم يثقون به وبقدراته ويتوقعون منه المزيد، إلا أن ميسي ليس دييجو مارادونا، ولوحده لا يستطيع الفوز بكأس العالم، ومن ثم لابد أن يعرف زملائه بالمنتخب أنهم بحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم إلى اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.





وانتقد كرسبو الفائز بـ ٦٤ مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، زملاء ميسي في الفريق، متساءلا من ساعد ميسي في مباراة أيسلندا ؟ آنجيل دي ماريا لم يتخطى منافسه مرة واحدة، بالإضافة إلي أن لاعبي خط الوسط لم يدعموه.





واوضح أن ليونيل ميسي ظاهرة إذا وضع في الظروف المناسبة، كما هو الحال في فريق برشلونة، وخلاف ذلك سيظل ميسي يكافح فقط.





وكان نجم برشلونة ومنتخب التانجو قد خاض مباراة صعبة في البطولة أمس السبت، حيث أهدر ركلة جزاء في مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أيسلندا.





ويسعى ميسي إلى استعادة توازنه عندما يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع منتخب كرواتيا في الجولة الثانية له بالمونديال.



