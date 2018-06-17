موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر



يلتقي منتخب البرازيل، مع منتخب كوستاريكا، يوم الجمعة 22-6-2018 في الساعة 2 عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.



وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-



- بين سبورت Max 1 HD.



- بين سبورت Max 2 HD.



وتضم المجموعة الخامسة مع منتخبي البرازيل وكوستاريكا، منتخب سويسرا الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب صربيا الذي يعتمد علي مهارات لاعيبه والقوة البدنية.



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