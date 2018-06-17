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موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأحد 17/يونيو/2018 - 05:59 م
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب البرازيل، مع منتخب كوستاريكا، يوم الجمعة 22-6-2018 في الساعة 2 عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD.

وتضم المجموعة الخامسة مع منتخبي البرازيل وكوستاريكا، منتخب سويسرا الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب صربيا الذي يعتمد علي مهارات لاعيبه والقوة البدنية.

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.
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