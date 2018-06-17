تشافي : كرة القدم تدِين لميسي بلقب مونديال





دافع تشافي هرنانديز نجم برشلونة السابق عن ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني والأرجنتين عقب تعادل التانجو مع أيسلندا بهدف لكل منهما في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا وأكد أن كرة القدم تدين له بلقب كأس العالم.





وقال تشافي في تصريحات صحفية : "جريزمان؟ كنت أتمنى تواجده في برشلونة، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، هو لاعب قادر على صناعة الفارق دوماً، سيميوني محظوظ للغاية بالحفاظ عليه".





وأضاف : "ميسي يفعل الأشياء ذاتها التي كان يقوم بها دي ستيفانو وبيليه ومارادونا وكرويف وزيدان منذ سنوات، هو لم يعتزل بعد وقام بكل ما يقومون به، قد لا ينال حقّه في وصف عظمته إلا بعد 10 إلى 50 سنة من اعتزاله. حينها سيدرك الجميع بهدوء ما كان يقوم به".





وتابع : "كرة القدم تدِين لميسي بلقب مونديال".





واختتم تشافي تصريحاته قائلاً : "ميسي هو اللاعب الأعظم على الإطلاق، هو ليس بحاجة للفوز بكأس العالم حتى يؤكد ذلك".