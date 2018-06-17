موعد مباراة صربيا وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-



- بين سبورت Max 1 HD.



- بين سبورت Max 2 HD.



وتضم المجموعة الخامسة مع منتخبي صربيا وسويسرا، منتخب كوستاريكا الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب البرازيل المرشح لتحقيق لقب كأس العالم.



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يلتقي منتخب صربيا، مع منتخب سويسرا، يوم الجمعة 22-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.