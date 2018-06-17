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موعد مباراة صربيا وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأحد 17/يونيو/2018 - 05:57 م
موعد مباراة صربيا وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب صربيا، مع منتخب سويسرا، يوم الجمعة 22-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.


وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD.

وتضم المجموعة الخامسة مع منتخبي صربيا وسويسرا، منتخب كوستاريكا الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب البرازيل المرشح لتحقيق لقب كأس العالم.

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.
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