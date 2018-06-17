فولفو تكشف عن أيقونتها "V60" الجديدة بسعر يبدأ من 840 ألف جنيه

تستعد شركة فولفو لإطلاق سيارتها الكومبي V60 الجديدة مطلع يوليو المقبل بسعر يبدأ من 40 ألف و100 يورو( اي ما يعادل 840 ألف جنيه مصري تقريباً).





وأوضحت الشركة السويدية أن السيارة الجديدة، التي تنتمي للفئة المتوسطة العليا، تتميز عن سابقتها من خلال زيادة الأبعاد؛ حيث يبلغ طول السيارة 4.76 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.87 متر؛ لذا فهي توفر أماكن لاستيعاب 5 ركاب وسعة حمولة تتراوح بين 529 و1441 لترا.





وتغطي محركات البنزين والديزل المتوفرة للسيارة نطاق قوة يمتد بين 110 كيلووات/150 حصان و 228 كيلووات/310 حصان. وفي وقت لاحق سيتم تقديم نسختي دفع هجين Plug-in بقوة 250 كيلووات/340 حصان أو 287 كيلووات/390 حصان.





وتنطلق السيارة مع المحركات التقليدية بسرعة قصوى تتراوح بين 205 و250 كلم/س، مع معدل استهلاك يتراوح بين 4.4 لتر/100 كلم من الديزل و 7.2 لتر/100 كلم من البنزين.



