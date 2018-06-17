يلا شوت .. مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث حي مباراة المكسيك والمانيا | لايف | كورة ستار | رابط الأسطورة

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معلومات عن مشاهدة ألمانيا والمكسيك مباشر اليوم ألمانيا Vs المكسيك، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : حفيظ دراجي من الملعب (بي إن ماكس 1) + خليل البلوشي (بي إن ماكس 2) + محمد بركات (بي إن 4K) .





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موعد مشاهدة ألمانيا والمكسيك يوتيوب مباراة ألمانيا والمكسيك في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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