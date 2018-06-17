إسرائيل تعلن اعتقال خلية لحماس بتهمة الإعداد لعمليات فدائية في تل أبيب

أعلن جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي” الشاباك” مساء اليوم الأحد اعتقال خلية تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، خططت لتنفيذ سلسلة عمليات فدائية بمدينة تل أبيب.





وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي “إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلية ‎حماس في مدينة ‎نابلس وصادر المتفجرات التي أعدتها لارتكاب الاعتداءات التخريبية” حسب وصفه.





وذكرت القناة العبرية السابعة، أن الخلية خططت لتنفيذ عملية فدائية، بواسطة عبوة ناسفة ضخمة وسط تل أبيب، وعملية أخرى بالقدس، بالإضافة الى عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية على نقاط الجيش الإسرائيلي المنتشرة هناك.





ووفقًا للقناة السابعة، فإن خلية تابعة لحركة حماس من مدينة نابلس، مكونة من 20 شخصًا، بدأت أعمالها منذ منتصف العام الماضي 2017، بتنفيذ عمليات ميدانية من خلال إطلاق نار وطعن.





وبحسب القناة “اعترف أعضاء الخلية خلال التحقيق لدى الشاباك، أنهم خططوا لتنفيذ عملية وسط تل أبيب وأخرى بالقدس، ووضعوا عبوات ناسفة بالقرب من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية”.