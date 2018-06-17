بنتلي تؤكد على تطوير "بنتايجا سبيد" الأكثر قوة لعام 2019

بنتلي طرحت أول SUV في تاريخها، بنتايجا، منذ ثلاثة أعوام لتتحول إلى نجاح تجاري كبير للعلامة الفاخرة، وبينما توفرت السيارة في البداية بمحرك بترولي W12؛ توسع مجال مولدات الطاقة ليشمل محرك بترولي بثمان سلندرات وديزل ثمان سلندرات ونسخة هجينة بالقابس الكهربائي.





والآن أكدت الشركة رسميا على تطوير إصدار "سبيد" لبنتايجا، بتصميم "مختلف بشكل كبير" عن الموديل القياسي، وتحسينات ملحوظة لأداء محرك W12، والتي تصل قوته الحالية إلى 600 حصان وعزم دورانه 900 نيوتن.متر.





الارتفاع في قوة وأداء بنتايجا سبيد القادمة سيسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كلم\س بأفضل من المعدل الحالي الممتاز بالفعل بالنسبة لـ SUV عند 4.1 ثانية، مع ازدياد السرعة القصوى عن 301 كلم\س الحالية، وبقاء جير ZF الأوتوماتيكي بثمان سرعات مع برمجيات محدثة له.



