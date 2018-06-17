من "قصر النيل" لـ "الأهرام سبورت"..تعرف علي تاريخ تغيير أسماء الأندية المصرية

توصل محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي سبورت إلي اتفاق رسمي مع شركة "صلة" السعودية لبيع النادي مقابل 500 مليون جنيه تقريبًا، علي أن يتم تغيير اسم النادي ليُصبح "الأهرام سبورت"، وتقرر الاستغناء عن جميع الأجهزة الفنية بالنادي بعد بيعه سواء للفريق الأول أو فرق قطاع الناشئين.





ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن بيع الأسيوطي سبورت لشركة "ًصلة" وتغيير اسمه لـ"الأهرام سبورت" خلال الساعات المقبلة.





نادي الأسيوطي سبورت ليس أول نادي مصري يتم تغيير اسمه، بل سبقه الكثير من الأندية المصرية التي تغيرت أسمائها التي نشأت عليها منذ بداية تأسيسها، كما أن هناك أندية تغيرت أسمائها أكثر من مرة علي مدار تاريخها.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأندية المصرية التي تغيرت أسمائها التي نشأت عليها في بداية تأسيسها:-









1- الزمالك:

تأسس نادي الزمالك عام 1911 تحت اسم نادي (قصر النيل) لأنه كان يشغل مكان "كازينو النهر" الحالي بالجزيرة، وفي عام 1913 تغير اسمه إلي نادي (المختلط) وكان يتولي رئاسته جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك رئاسة النادي، وفي عام 1941 تم تغيير اسم النادي مرة ثانية ليُصبح (نادي فاروق)، وبعد ثورة 23 يوليو 1952 تم تغيير اسم النادي إلى اسمه الحالي, وهو نادي (الزمالك) وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين.





2- الأوليمبي:

تأسس النادي الأوليمبي عام 1905 على يد علي مخلص الباجوري تحت اسم نادي (النجمة الحمراء)، وفي عام 1915 تم تغير اسم النادي إلى نادي (موظفي الحكومة)، وفي عام 1924 تولى النبيل عباس حليم وكان من العائلة المالكة رئاسة بعثة مصر لدورة باريس الأوليمبية، وكان رئيس اللجنة المصرية وهناك وجد أبطال النادي الاوليمبي يحرزون مراكز متقدمة في ألعاب الملاكمة والمصارعة ورفع الأثقال وكرة القدم فأعجب بهذا النادي وبعد عودة البعثة المصرية تم عمل جمعية عمومية وتم تغير اسم النادي إلى الاسم الحالي (الأوليمبي) بالإسكندرية.





3- الإتحاد السكندري:

تأسس نادي الإتحاد السكندري عام 1906 تحت إسم (الإتحاد)، وفي عام 1908 تم تغيير اسمه إلي (الإتحاد الوطني)، وفي عام 1912 اندمج مع نادي الحديثة تحت اسم نادي (الحديثة)، ثم اندمج مع نادي الأبطال المتحدين عام 1914 تحت اسم (الاتحاد) مرة أخري، وفي عام 1918 اندمج مع النادي السكندري وسمي (الإتحاد السكندري).





4- الاسماعيلي:

ترجع حكاية إنشاء النادي الإسماعيلي إلى أكثر من 90 عاماً وبالتحديد في عام 1920 عندما ظهرت على السطح فكرة إنشاء نادي مصري بالإسماعيلية ولكن هذه الفكرة لم تر النور وتظهر على أرض الواقع إلا في عام 1921 عندما تم بناء هذا النادي بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات من الأهالي وأطلق عليه نادي (النهضة)، وتم إشهاره عام 1924 و أصبح هذا النادي (الإسماعيلي) نسبة للمحافظة الذي ينتمي إليها، وأصبح عضواً في الاتحاد المصري عام 1926.





5- بلدية المحلة:

تأسس نادي بلدية المحلة عام 1931، وبعد تولي الملك فاروق حكم مصر عام 1937 قام بإعادة إفتتاح النادي رسميا في 16 ديسمبر من نفس العام، وتم تغيير اسمه إلي (نادي فاروق للألعاب الرياضية)، وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 تم تغيير إسم النادي إلي اسمه الحالي (بلدية المحلة).





6- المنصورة:

تأسس نادي المنصورة عام 1932 تحت إسم (النادى الملكى) واستمر بهذا الاسم خلال الفترة من 1932 وحتى عام 1949، وكانت العضوية قاصرة على الموظفين فقط بشرط ألا تقل درجاتهم الوظيفية عن الدرجة السادسة، وكان مقر النادي مكان كلية طب المنصورة حاليًا واستمر ذلك حتى طلب أهالي المنصورة من الدكتور طه حسين وزير المعارف العمومية إنشاء جامعة لأبناء الدقهلية على غرار جامعتي فؤاد وفاروق وصدر قرار بنزع ملكية الأرض لصالح كلية الطب وتم تعويض النادي بمبلغ 82 ألف جنيه ونقل إلى المقر الحالى بشارع بورسعيد بالمنصورة وأطلق علية نادى (البادية) لمدة 3 أعوام فقط وبالتحديد حتى عام 1952، ومع قيام الثورة تم تغير اسم النادي إلى (الشعب) حتى عام 1971 ثم تغير إلي اسمه الحالي (المنصورة الرياضي).





7- حرس الحدود:

تأسس نادي حرس الحدود عام 1950وهو نادي مصري يتبع للمؤسسة العسكرية المصرية (قوات حرس الحدود) و يقع مقره في الإسكندرية، وكان يسمي قديما باسم نادي (خفر السواحل) و لعب في الدوري المصري الممتاز بين أعوام 1963 و 1967 و تم إلغاء نشاط الكرة في النادي بعد هزيمة يونيو 1967 و عاد النشاط للنادي مره أخرى سنه 1995 ليشارك بالدرجة الثالثة ثم الثانية و الأولى قبل صعوده للدوري الممتاز سنه 2002، وتم تغيير اسمه لـ(حرس الحدود).





8- مصر المقاصة:

تغير اسم نادي مصر للمقاصة عدة مرات منذ تأسيسه عام 1988، فكان يطلق عليه سابقاً اسم نادي (هويدي)، قبل أن يتم تغيير الاسم لفترة محدودة وأصبح نادي (الفراعنة) قبل أن يتحول للاسم الحالي؛ نادي مصر للمقاصة، و اكتسب اسمه الحالي بعد رعاية شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي للنادي.





9- مزارع دينا:

كان اسمه في بداية تأسيسه (إتحاد عثمان) قبل أن يتم تغيير اسمه لـ(مزارع دينا)، وشارك عدة سنوات في الدوري الممتاز قبل أن يهبط لدوري الدرجة الثانية.





10- جولدي:

تأسس نادي جولدي الرياضي عام 1994 تحت اسم نادي (المعادن) وشارك لأول مرة في الدوري المصري الممتاز موسم 1999-2000، وتم تغيير اسمه إلي نادي (جولدي الرياضي).



