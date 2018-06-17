هرنانديز : جريزمان اتخذ قرار بقاؤه في أتلتيكو مدريد منذ شهر

باعتباره زميل جريزمان في أتليتكو مدريد والمنتخب الفرنسي، أعلن لوكاس هيرنانديز مساندته لصديقه أنطوان جريزمان. وتم توجيه الإنتقادات في فرنسا بعد عرض جريزمان المخيب للآمال أمام أستراليا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم على الرغم من تسجيله لركلة الجزاء وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية أن ذلك كان بسبب انشغاله بمستقبله الذي ظهر يوم الخميس.



وقال هرنانديز في تصريحات نقلها موقع ماركا الإسباني : "أعتقد أن جريزمان اتخذ قراره قبل شهر ".



وأضاف : "تم نشر الفيديو فقط ولكن لم يكن في ذهنه، إنه يفكر فقط في كأس العالم بنسبة 100 في المئة ".



واختتم هرنانديز تصريحاته قائلاً : " ربما كان قد تعب من حرارة الطقس أو الجهد أثناء اللعب ولكنني لا أعتقد أنه كان له علاقة بالفيديو لأنه كان منذ فترة طويلة، ستكون مباراة فرنسا التالية أمام بيرو يوم الخميس".