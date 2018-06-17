سعر الدولار خلال التعاملات المسائية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك
الأحد 17/يونيو/2018 - 04:36 م
الفجر الاقتصادى
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في التعاملات المسائية اليوم السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مسجلاً 17.79 جنيها للشراء، 17.92 جنيها للبيع وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وبلغ سعر الدولار، في بنك قناة السويس سعر 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سعر 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.
وفي بنكي الأهلي ومصر سعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.
وثبت سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.
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