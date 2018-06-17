تعرف على الميزة التي تم إلغائها من تطبيق إنستجرام

خلال شهر فبراير الماضي قامت شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق إنستجرام، بالتخطيط لإطلاق إحدى المميزات الرئيسية المتوفرة في تطبيق سناب شات وهي تنبية المستخدم عند قيام شخص بتصوير الشاشة لقصص المستخدم والرسائل الخاصة.





الميزة التي وصلت لبعض المستخدمين وكانت تعمل على الرسائل الخاصه يبدوا أنه تم إلغائها جذريا بحسب ما أشار موقع Buzzfeed، وذلك بسبب استياء المستخدمين من هذا الامر، لذلك ألغت إنستجرام جميع خططها بخصوص إطلاق التحديث الخاص بميزة تنبية لقطة الشاشة للتطبيق لعموم المستخدمين.



