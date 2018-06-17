عاجل.. نقل الفنانة أمال فريد إلى مستشفى المعلمين بعد تدهور حالتها الصحية

قام وفد من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، بنقل الفنانة الكبيرة أمال فريد منذ قليل إلى مستشفى المعلمين بالجزيرة بعد تدهور حالتها الصحية، ورافق وفد النقابة محمد أحمد خليل ابن شقيقة الفنانة الكبيرة.





ومن جانبه، قال الدكتور أشرف زكى، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة أمال فريد استقرت بشكل طفيف، عقب دخولها مستشفى المعلمين، مشيداً بالدكتور ماهر أبو طالب رئيس مجلس إدارة مستشفى المعلمين، والذى تحرك سريعًا وأنهى كل الإجراءات لإنقاذ الفنانة الكبيرة.

وكانت الفنانة الكبيرة أمال فريد قد أصيبت بأزمة مرضية أبريل الماضى، ونقلت على إثرها لمستشفى المعلمين، وعقب تحسن حالتها غادرت المستشفى وانتقلت للإقامة فى إحدى دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة حتى تتعافى كليا وتستطيع التحرك بشكل طبيعى بناءً على طلبها.