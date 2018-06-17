جوجل تكشف عن أداة "VR180 Creator" الجديدة لتعديل الفيديوهات

كشفت شركة جوجل عن أداة جديدة لتعديل مقاطع الفيديو، والتى اطلقت عليها اسم VR180 Creator لمنصتى Mac و Linux.

بمساعدة VR180 Creator، تدعى جوجل أن المستخدمين سيتمكنون من التقاط صور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد بدقة وضوح 4K ذات دقة وضوح عالية من خلال كاميرات بأسعار معقولة ثم عرضها باستخدام تكنولوجيا 2D أو 3D.





ووفقا لموقع Gadgetsnow الأمريكى، ستساعد الأداة المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو للواقع الافتراضى عالية الدقة وتعديلها، إذ يحول VR180 Creator بشكل أساسى الصور والفيديوهات ثلاثية الأبعاد و الـVR إلى صور ثنائية الأبعاد.



