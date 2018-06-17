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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع خلال 24 ساعة

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:21 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع خلال 24 ساعة
أرشيفية
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أ ش أ
 
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 8 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 
 
 
وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة  3 قطارات بحمولة إجمالية 3970 طن قمح في حين غادرت 44 سيارة نقل محملة بـ 2312 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 71169 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24343 طنا، كما شملت حركة الصادر من الميناء 380 طن رمل.
 
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