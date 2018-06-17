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انهيار سقف حجرة عقار دون إصابات في الإسكندرية

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:25 م
انهيار سقف حجرة عقار دون إصابات في الإسكندرية
انهيارسقف عقار
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محمد رجب - دينا حسن
 
شهدت حارة الليثي بمنطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية، قبل قليل، إنهيار قشرة خرسانية من سقف حجرة بالعقار رقم 31، دون حدوث أي من الإصابات.

وقال اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب الإسكندرية، أنه تم الإنتقال على الفور عقب تلقى بلاغ بالحادث، من اجل الإطمئنان على سلامة وأرواح المواطنين بتواجد جميع الإدارات المعنية والشرطة.

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