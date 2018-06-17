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حكم كولومبي لمباراة تونس و إنجلترا‎

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:19 م
حكم كولومبي لمباراة تونس و إنجلترا‎
الحكم الكولومبي ويلمار رولدان
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مروى الجلاصي
 
قامت لجنة الحكام بالإتحاد الدولي لكرة الفديم (الفيفا)، بتعيين الحكم الكولومبي ويلمار رولدان لإدارة مباراة المنتخب الوطني التونسي و المنتخب الإنجليزي.

و سيكون مساعدا رولدان الكولومبيان ألكسندر غوزمان وكريستيان ديلا كروز، على أن يكون الحكم الرابع الكوستاريكي ريكاردو مونتيرو و الخامس الأمريكي كوراي روكوال. 

وللتذكير، فإن "نسور قرطاج" يدخلون غمار المونديال الروسي بمواجهة "الأسود الثلاثة"، يوم غد الإثنين 18 جوان 2018.
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