حكم كولومبي لمباراة تونس و إنجلترا‎

قامت لجنة الحكام بالإتحاد الدولي لكرة الفديم (الفيفا)، بتعيين الحكم الكولومبي ويلمار رولدان لإدارة مباراة المنتخب الوطني التونسي و المنتخب الإنجليزي.





و سيكون مساعدا رولدان الكولومبيان ألكسندر غوزمان وكريستيان ديلا كروز، على أن يكون الحكم الرابع الكوستاريكي ريكاردو مونتيرو و الخامس الأمريكي كوراي روكوال.



