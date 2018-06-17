قناة السويس تحقق دخل سنوي قياسي عند 5.585 مليار دولار

قال بيان بموقع هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن إيرادات القناة للسنة المالية الحالية 2017-2018 زادت 11.5 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 5.585 مليار دولار.





غير أن السنة المالية لم تنته بعد. وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.





ولم توضح هيئة القناة لماذا أصدرت الأرقام قبل نهاية السنة المالية.





كانت الهيئة أعلنت أمس السبت عن زيادة الإيرادات في مايو أيار، وتوقعت رقما قياسيا مرتفعا للسنة بأكملها، عازية ذلك إلى نمو التجارة العالمية والتحسن في قطاع النقل البحري.









استثمرت مصر تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي في توسعة لقناة السويس بدأت في 2014 وتعد واحدة من المشاريع العملاقة لقائد الجيش السابق الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة في موقع البلاد كمركز لحركة التجارة.





وتضررت المالية العامة لمصر بشدة جراء الاضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.





وتعرضت بعض المشروعات، ومن بينها توسعة قناة السويس، لانتقادات باعتبارها هدرا للأموال.





وفرضت القاهرة سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة المرتبطة ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يقول بعض الاقتصاديين إنه سيساعد الاقتصاد على العودة إلى المسار الصحيح، لكنه أوجع عموم المصريين.



