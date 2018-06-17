محافظ دمياط يتابع تطبيق تعريفة المواصلات.. ويقرر فرض غرامات على المخالفين

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بمواقف مدينة راس البر، ومدى الالتزام بالاعلان عنها عن طريق وضع ملصقات على السيارات ولافتات بمداخل ومخارج المواقف.



وشدد المحافظ على جميع السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة مؤكدا فرض غرامة مالية قدرها ٣ آلاف جنيه للمخالفة الأولى ومبلغ ١٠ آلاف جنيه للمخالفة الثانية.



وناشد المحافظ المواطنين في حال وجود مخالفات متعلقة بعدم التزام السائقين بالتعريفة الجديدة الابلاغ عنها فورا عن طريق بوابة الشكاوى الحكومية على رقم " ١٦٥٢٨" ورقم إدارة المرور " ٠٥٧٢٣٦٠٠١١".



رافقه خلال الجولة مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والمهندس فرج حواس مدير عام المواقف، محمد طه نقيب سائقى النقل البري.



كما تابع المحافظ، أعمال تحصيل الرسوم ببوابتى مدينة رأس البر وذلك خلال زيارته اليوم للمدينة، حيث شدد المحافظ على مدير البوابات ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بتكثيف التواجد والالتزام بالتحصيل.



كما تابع المحافظ تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وذلك خلال تواصله مع عددا من سائقى سيارات الأجرة والتاكسى والمواطنين مشددا على عدم فرض أى زيادة عن التعريفة الجديدة التى تم اقرارها.



وخلال الجولة أكد المحافظ على رجال المرور بتكثيف الحملات بالمدينة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتحقيق السيولة المرورية ومتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.



كما قرر المحافظ سحب رخص السيارات في حال عدم وجود خط سير لها من داخل الموقف، مشددا على إدارة المرور بسحب السيارة والرخصة الخاصة بها وتحرير محضر فى حال عدم وجود خط السير.