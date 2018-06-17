رئيس مدينة دسوق يتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بالمواقف (صور)

تابع اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأحد، تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بموقفى سيارات الاجرة بمجمع المواقف بمدينة دسوق، وذلك للتأكد من مدى انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، واعلان تعريفة الركاب بالموقف العمومى.



وشدد رئيس مركز ومدينة دسوق، على ضبط اى مخالفات من السائقين، على كافة الخطوط طبقا لتعريفة الركوب المقررة، والتأكد من وضع اعلان التعريفة باماكن ظاهر بالمواقف والتكليف بسرعة طباعة ملصقات التعريفة الجديدة على السيارات، واللوحات الإرشادية، داخل المواقف.



وناشد مساعد محافظ كفر الشيخ، المواطنين، بالابلاغ عن اى تجاوزات يقوم بها قائدى المركبات من خلال غرفة عمليات المجلس على رقمى 2568812 او 2551818 أو الخط الساخن 114، ورقم الرقابة الادارية 15333، الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.