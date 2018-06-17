الزمالك يفاوض مدافع سموحة





فتح مجلس إدارة نادي الزمالك باب المفاوصات مرة آخرى مع ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة السكندري من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن الجهاز الفني بقيادة خالد جلال طلب التعافد مع مدافع سوبر لتعويض غياب علي جبر المحتمل، بالإضافة إلى الاستغناء عن محمد مجدي لنادي الإسماعيلي في الانتقالات الحالية.





ويسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بأربعة صفقات قبل انطلاق فترتي الإعداد المقرر إقامتهم في مدينة 6 اكتوبر وألمانيا.