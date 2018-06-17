خاما بيليات يفرض شروطه على الزمالك

طلب الزيمبابوي خاما بيليات مهاجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي الحصول على مبلغ 700 ألف دولار في الموسم الواحد من أجل التوقيع للزمالك.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن اللاعب طلب الحصول على 700 ألف دولار لانه ليس على ذمة أي ناد، وأن كل تكاليف الصفقة تتلخص في عقده المادي فقط، مؤكداً بأن النادي يدرس طلباته المادية ويسعى لتخفيضها قبل اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد معه أو بصرف النظر عن الصفقة.





ويتفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك مع ثلاثة لاعبين أجانب خلال الوقت الحالي وهم ديدجي غيزا مهاجم فريق المغرب الفاسي وحميد أحداد مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي بالإضافة للاعب صن داونز السابق خاما بيليات.



