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"تريزيجيه" يمتدح سام مرسي قبل مواحهة روسيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:54 م
تريزيجيه يمتدح سام مرسي قبل مواحهة روسيا
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محمد الصو
 
أشاد محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بزميله سام مرسي بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه أمام أوروجواي في افتتاح كأس العالم.

وقال "تريزيجيه" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أحبك يا صديقي سام.. يا لك من لاعب رائع".

وشارك سام مرسي، في مباراة المنتخب الوطني أمام أوروجواي، بديلًا للمصاب طارق حامد، في المباراة التي انتهت لصالح السيلسيتي بهدف دون رد في المباراة الأولى بمونديال روسيا.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة روسيا، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب سان بطرسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.

"تريزيجيه" يمتدح سام مرسي قبل مواحهة روسيا
المزيد عن: مصر كأس العالم سام مرسي تريزيجيه أوروجواي
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