ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أجواء إثارة تحبس الأنفاس في مسلسل "حجر جهنم".. يوميًا على MBC مصر

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:48 م
أجواء إثارة تحبس الأنفاس في مسلسل حجر جهنم.. يوميًا على MBC مصر
طباعة
الفجر الفني
 
أجواء من الإثارة الغير تقليدية تنطلق يومياً مع أحداث المُسلسل المُثير للجدل "حجر جهنم" الذي يبدأ عرضه غداً على شاشة MBC مصر في تمام السابعة مساءً.

ففي قالب تشويقي مثير يحبس الأنفاس تدور الأحداث الساخنة حول ثلاث سيدات يخططن لقتل أزواجهن، ويبدأنّ في وضع الخطة وتحديد طريقة القتل، والتي يعتمدن فيها على وضع قنبلة في السيارة التي يستقلونها، لكن يحدث ما لا يُحمَد عُقباه حيث ينجو أحد الأزواج ويظل على قيد الحياة فيطاردهنّ لينتقم فيكتشف الكثير من الأسرار والحقائق التي تقلب الأحداث رأساً على عقب.

يجمع مسلسل "حجر جهنم" نخبة من النجوم بالإضافة لإياد نصار، كل من كندة علوش، وشيرين رضا، وأروي جودة، وفريال يوسف، ورنا خليل، وأميرة هاني، وغيرهم. المسلسل تأليف هالة الزغندي، وأخراج حاتم علي.

يُعرض مسلسل "حجر جهنم" يومياً على MBC مصر، في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل، ويبدأ عرضه الإثنين 18 يونيو2018، الساعة 7:00 مساءً.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
0
x
14:00
1
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 3:20:31 PM