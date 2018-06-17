أجواء إثارة تحبس الأنفاس في مسلسل "حجر جهنم".. يوميًا على MBC مصر

أجواء من الإثارة الغير تقليدية تنطلق يومياً مع أحداث المُسلسل المُثير للجدل "حجر جهنم" الذي يبدأ عرضه غداً على شاشة MBC مصر في تمام السابعة مساءً.





ففي قالب تشويقي مثير يحبس الأنفاس تدور الأحداث الساخنة حول ثلاث سيدات يخططن لقتل أزواجهن، ويبدأنّ في وضع الخطة وتحديد طريقة القتل، والتي يعتمدن فيها على وضع قنبلة في السيارة التي يستقلونها، لكن يحدث ما لا يُحمَد عُقباه حيث ينجو أحد الأزواج ويظل على قيد الحياة فيطاردهنّ لينتقم فيكتشف الكثير من الأسرار والحقائق التي تقلب الأحداث رأساً على عقب.





يجمع مسلسل "حجر جهنم" نخبة من النجوم بالإضافة لإياد نصار، كل من كندة علوش، وشيرين رضا، وأروي جودة، وفريال يوسف، ورنا خليل، وأميرة هاني، وغيرهم. المسلسل تأليف هالة الزغندي، وأخراج حاتم علي.





يُعرض مسلسل "حجر جهنم" يومياً على MBC مصر، في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل، ويبدأ عرضه الإثنين 18 يونيو2018، الساعة 7:00 مساءً.