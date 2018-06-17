آخرهم ماهر عصام.. 4 مشاهير رحلوا عن عالمنا "في عز شبابهم" (صور)





رحل عدد من المشاهير عن عالمنا بعد صراع مع المرض ليخطفهم الموت في "عز شبابهم"، حيث لم يكن أحد منهم تجاوز مرحلة الشباب من عمره، الأمر الذي أدهش كل عشاقهم.





ماهر عصام

في الساعات الأولى من اليوم الأحد، توفى الفنان ماهر عصام داخل مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 38 عاماً.





وكان الفنان ماهر عصام قد تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.



