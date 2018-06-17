آخرهم ماهر عصام.. 4 مشاهير رحلوا عن عالمنا "في عز شبابهم" (صور)
الأحد 17/يونيو/2018 - 02:48 ممحمد العطار
رحل عدد من المشاهير عن عالمنا بعد صراع مع المرض ليخطفهم الموت في "عز شبابهم"، حيث لم يكن أحد منهم تجاوز مرحلة الشباب من عمره، الأمر الذي أدهش كل عشاقهم.
ماهر عصام
في الساعات الأولى من اليوم الأحد، توفى الفنان ماهر عصام داخل مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 38 عاماً.
وكان الفنان ماهر عصام قد تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
عمرو سمير
وفي يوليو 2017، توفى النجم الشاب والمذيع الفنان عمرو سمير عن عمر يناهز ال33 عاماً إثر نوبة قلبية مفاجئة حدثت له أثناء نومه داخل أحد الفنادق في أسبانيا، ليغادر الحياة إلى الرفيق الأعلى.
ميرنا المهندس
وفي أغسطس 2015، توفيت، الفنانة الشابة ميرنا المهندس، عن عمر يناهز الـ37 عاماً، داخل مركز الطبى العالمى، وذلك بعد صراعها مع المرض لفترة طويلة، الأمر الذي تسبب في إنهيار الكثير من أصدقائها.
والفنانة ميرنا المهندس أصيبت بسرطان القولون عانت منه لفترة طويلة وانتهى صراعها مع المرض بوفاتها يوم الأربعاء 5 أغسطس 2015.
عامر منيب
وفي نهاية 2011، توفى بمستشفى دار الفؤاد، الفنان والمطرب عامر منيب، عن عمر يناهز 40 عاما، بعد صراع مع المرض، الذي كان يعانى من ورم في القولون، تم استئصاله في ألمانيا، وعندما عاد إلى مصر، دخل فى غيبوبة تامة إلى أن توفي.
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