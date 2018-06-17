ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو دياب ومحمد حماقي يستغلان المونديال لإقامة حفلات في روسيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:38 م
عمرو دياب ومحمد حماقي يستغلان المونديال لإقامة حفلات في روسيا
عمرو دياب ومحمد حماقي
طباعة
الفجر الفني
 
يحيي كل من الفنانين عمرو دياب، ومحمد حماقي، غدًا الإثنين، حفلين فنيين في روسيا، على هامش إقامة بطولة كأس العالم التي انطلقت الخميس الماضي، وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وسيكون حفل الفنان عمرو دياب، غدًا الإثنين، في مدينة موسكو، العاصمة الروسية، فيما يحيي حماقي حفله، في مدينة سان بطرسبرج.

ويبدأ سعر تذكرة حفل عمرو دياب، من 300 دولار، فيما يبدأ سعر تذكرة حفل محمد حماقي 75 دولار.
المزيد عن: مونديال 2018 محمد حماقي في روسيا محمد حماقي عمرو دياب ومحمد حماقي عمرو دياب في روسيا عمرو دياب روسيا 2018 روسيا حماقي والهضبة حفلات غنائية في روسيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
0
x
14:00
1
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 3:20:03 PM