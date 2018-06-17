عمرو دياب ومحمد حماقي يستغلان المونديال لإقامة حفلات في روسيا

يحيي كل من الفنانين عمرو دياب، ومحمد حماقي، غدًا الإثنين، حفلين فنيين في روسيا، على هامش إقامة بطولة كأس العالم التي انطلقت الخميس الماضي، وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.





وسيكون حفل الفنان عمرو دياب، غدًا الإثنين، في مدينة موسكو، العاصمة الروسية، فيما يحيي حماقي حفله، في مدينة سان بطرسبرج.





ويبدأ سعر تذكرة حفل عمرو دياب، من 300 دولار، فيما يبدأ سعر تذكرة حفل محمد حماقي 75 دولار.