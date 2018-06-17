محافظ دمياط يكشف تفاصيل العمل بالشواطئ خلال عيد الفطر (فيديو)

قال إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إن هناك اهتماما كبيرا بكل التفاصيل الخاصة بالنظافة وتأمين المصطافين خلال عيد الفطر، متابعا أن هناك شركة متخصصة لحماية شواطئ رأس البر، حيث يعمل 100 رجل انقاذ عليه ويوجد 33 برج انقاذ لمراقبة الشواطئ مثبت عليها الكاميرات.



وأضاف في لقاء خاص على فضائية "أون لايف"، اليوم الاحد، أن رجال الإنقاذ مجهزين بكل الأدوات لإنقاذ اي مواطنين من الغرق بالإضافة إلى اجهزة اللاسلكي لسهولة التواصل فيما بينهم، مشيرا الى ان حالات الغرق كانت تصل إلى 70 حالة غرق سنويا ولكن منذ عام 2015 انخفض العدد بشكل كبير حتى اصبح 4 حالات غرق فقط واغلبها تكون بسبب عدم التزام بمواعيد فتح وغلق الشواطئ.