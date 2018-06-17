أمريكى يرفض النزوح من بركان هاواى بسبب حصاد الماريجوانا

رفض صاحب حقل ماريجوانا، الاستجابة لأوامر السلطات بإخلاء المنطقة بسبب تدفقات الحمم المنصهرة من بركان كيلواى فى هاواى، رغم نزوح أغلب سكان الجزيرة الأمريكية.





ووفقاً لوكالة رويترز، أنّ ذلك الرجل يدعى "ديل ألتمان-66 عاماً، وحفيدته يقيمان بتلال هاليكاماهينا هيل، التى حوّلتها الجزيرة إلى منطقة معزولة، ولكنه رغم ذلك رفض النزوح، قائلاً إنه يرفض أن يترك ورائه منزله، وحصاد الماريجوانا بقيمة 100 ألف دولار، ثم يبقى بعد ذلك دون دخل ينفقها.





كما أكدّ ألتمان، أنه بمأمن من الحمم البركانية، حيث يسكن فى قمة التلّ.





ويواصل بركان كيلواى الثوران منذ 3 مايو، مسفراً عن تدمير أكثر من 600 منزلاً، كما غطّت الحمم منطقة تزيد عن 2388 هكتار، كما أثارت 22 شقوقاً بركانية فى الطرق.