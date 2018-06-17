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محافظ البحيرة: طبع لافتات مبهجة بالتعريفة الجديدة للركوب بالمحافظة

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:32 م
محافظ البحيرة: طبع لافتات مبهجة بالتعريفة الجديدة للركوب بالمحافظة
محافظ البحيرة
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هدى عبدالرازق
 
قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن التعريفة الجديدة للركوب تم تطبيقها منذ الأمس، مضيفة أنه لم يتم رصد شكاوى من المواطنين.

وأشارت "عبده"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم طبع لافتات مبهجة، وبألوان مختلفة عن التسعيرة الجديدة، وتم وضعها في مواقف السيارات، بالإضافة إلى تخصيص رقم 114 لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

وأضافت أنها قامت بعدة جولات بنفسها على محطات الوقود، ومواقف السيارات للتأكد من استقرار الوضع والالتزام بالتسعيرة الجديدة.
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