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نفوق 6 رؤوس ماشية في تصادم على طريق بالدقهلية

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:29 م
نفوق 6 رؤوس ماشية في تصادم على طريق بالدقهلية
صورة أرشيفية
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نفقت 3 روؤس ماشية وأصيب 3 اخرين فى حادث تصادم على طريق "السنبلاوين برقين" أمام قرية "برقين" في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق " السنبلاوين برقين " أمام قرية " برقين " دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة الملاكي قيادة محمد ح م 24 سنه سائق ومقيم قرية " أبو الشقوق " دائرة مركز كفر صقر - الشرقية بإتجاه برقين، فوجىء بخروج قطيع من رؤوس الماشية والأغنام من إحدى الأراضى الزراعية أمامه مما أدى إلى إصطدامه بهم.

نجم عن الحادث نفوق " 3 " رأس ماشية " بقر " وإصابة " 3 " أخرين، بسؤال قائد السيارة ومالك القطيع 56 سنه عامل ومقيم قرية " عرب عودة " دائرة مركز كفر صقر أيدا ذات المضمون. 

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة على ذمة تصرفات النيابة،تم إخطار مديرية الطب البيطرى لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دفن الماشية النافقة بالطريقة الصحية الآمنة.
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