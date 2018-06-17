حملة مكبرة لضبط السيرفيس وسيارات الأجرة بقنا المخالفة عن التعريفة الجبرية

شنت إدارة المرور بمحافظة قنا، حملة مكبرة لضبط السيرفيس وسيارات الأجرة المخالفة عن التعريفة الجبرية المقررة من محافظ قنا.



حيث تمكنت من تحرير عدد من المحاضر لبعض السيارات المخالفة، خاصة وأن الحملة استهدفت سيارات السيرفيس والأجرة، بسبب شكاوى من رفع البعض الأجرة، عن التعريفة المقررة.



وأشار إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة، واحتجاز وسحب عدد من الرخص، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وقد اعتمد محافظ قنا التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا بالإضافة إلي التعريفة من مدينة قنا إلي قري ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة كما اعتمد سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أيمن السيسي السكرتير العام المساعد والعقيد حسن لطفي مدير إدارة مرور قنا وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.

