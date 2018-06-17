إيفانوفيتش يدخل التاريخ مع صربيا في المونديال

دون برانيسلاف إيفانوفيتش، مدافع المنتخب الصربي، رقماً مميزاً، مع منتخب بلاده خلال مشاركته اليوم في لقاء كوستاريكا أساسياً بالجولة الأولي من دور المجموعات.





ويشارك برانيسلاف إيفانوفيتش في المباراة رقم 104 مع المنتخب الصربي خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعب يشارك مع المنتخب في التاريخ.





ويقع المنتخب الصربي في المجموعة الرابعة مع كوستاريكا والبرازيل وسويسرا.