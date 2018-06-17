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إيفانوفيتش يدخل التاريخ مع صربيا في المونديال

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:19 م
إيفانوفيتش يدخل التاريخ مع صربيا في المونديال
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الفجر الرياضي
 

دون برانيسلاف إيفانوفيتش، مدافع المنتخب الصربي، رقماً مميزاً، مع منتخب بلاده خلال مشاركته اليوم في لقاء كوستاريكا أساسياً بالجولة الأولي من دور المجموعات.


ويشارك برانيسلاف إيفانوفيتش في المباراة رقم 104 مع المنتخب الصربي خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعب يشارك مع المنتخب في التاريخ.


ويقع المنتخب الصربي في المجموعة الرابعة مع كوستاريكا والبرازيل وسويسرا.

 

المزيد عن: كوستاريكا كأس العالم صربيا المونديال إيفانوفيتش
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