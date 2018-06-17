محافظ الغربية يحذر من عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة



ووجه " صقر" القيادات التنفيذية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقي الميكروباص وجميع وسائل النقل الجماعي بجميع مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة ركوب السيارات الأجرة بصورة مبالغ فيها ووضع أرقام غرفة طوارئ وشكاوى المحافظة على ملصقات وتعميمها على جميع "التاكسيات" و"سيارات الأجرة" بمختلف أنواعها، ليتمكن المواطن من خلالها الإبلاغ، عن أية حالات استغلال في الأجرة.



وكانت لجنة مكبرة برئاسة محافظ الغربية، وضمت الأجهزة التنفيذية، والأمنية المعنية، ومسئولى المواقف ونقابة السائقين، قد حددت أسعار تعريفة الركوب الجديدة، بزيادة تترواح ما بين 10- 20%.

حذر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأحد، من عدم التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة التي حددتها المحافظة لافتا إلى أنه فى حالة عدم التزام أى سيارة سيتم السحب الفورى للرخص.