ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ الغربية يحذر من عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:16 م
محافظ الغربية يحذر من عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة
صورة أرشيفية
طباعة
أيمن يحيي
 
حذر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأحد، من عدم التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة التي حددتها المحافظة لافتا إلى أنه فى حالة عدم التزام أى سيارة سيتم السحب الفورى للرخص.

ووجه " صقر" القيادات التنفيذية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقي الميكروباص وجميع وسائل النقل الجماعي بجميع مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة ركوب السيارات الأجرة بصورة مبالغ فيها ووضع أرقام غرفة طوارئ وشكاوى المحافظة على ملصقات وتعميمها على جميع "التاكسيات" و"سيارات الأجرة" بمختلف أنواعها، ليتمكن المواطن من خلالها الإبلاغ، عن أية حالات استغلال في الأجرة.

وكانت لجنة مكبرة برئاسة محافظ الغربية، وضمت الأجهزة التنفيذية، والأمنية المعنية، ومسئولى المواقف ونقابة السائقين، قد حددت أسعار تعريفة الركوب الجديدة، بزيادة تترواح ما بين 10- 20%.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
0
x
14:00
1
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 3:20:31 PM