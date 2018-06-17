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لهيطة: لا نضع التحكيم في حسابتنا.. ونسعى للفوز على روسيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:11 م
لهيطة: لا نضع التحكيم في حسابتنا.. ونسعى للفوز على روسيا
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علي نبوي
 
رد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر على ما يتردد في الساعات الأخيرة الماضية، حول إمكانية تعاطف حكام مباراة الفراعنة أمام روسيا المقبلة.

وقال لهيطة في تصريحات صحفية اليوم بأن الجهاز الفني واللاعبين لا يضعون في حساباتهم مثل هذه الأنباء، وأن تركيزهم منصب فقط على تحقيق الفوز في المباراة، وتعويض الخسارة التي تعرضنا لها في المباراة السابقة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الروسي مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم.
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