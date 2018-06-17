ليس فقط السمنة... تعرفي علي أضرار الإفراط في تناول حلويات العيد

لا يخلو منزل الآن من حلويات العيد، وكر الضيافة والزيارات العائلية المتعددة سبب رئيسي للإفراط في تناولها، إلا أن لذلك أضرار عدة على الصحة وهي:



أضرار الإفراط في تناول حلويات العيد:

السمنة هي أحد عواقب الإفراط في تناول الحلويات.

الحلويات غنية بالدهون التي تتسبب في رفع نسبة الكوليسترول وبالتالي الإصابة بأمراض الشرايين والقلب.

السكريات تسبب تلف خلايا البشرة، والإصابة بالشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد.

الحلويات تضعف الجهاز المناعي.

يرتبط السكر والدهون بأمراض السرطان.

الحلويات تسبب الخمول والكسل.

تسوس الأسنان أحد ضرار حلويات العيد.

الإفراط في تناول السكريات يزيد من حالات الاضطرابات النفسية.

حلويات العيد تؤثر على صحة العيون والإبصار.

الملونات الصناعية والمواد الحافظة في الحلويات تؤثر على الصحة.

الإفراط في تناول الحلويات يؤثر على القدرات الدماغية.

الاضطرابات الهضمية تنتج من الإفراط في تناول الحلويات.

الحلويات تزيد من ظهور الالتهابات المهبلية.

تؤدى إلى مشاكل في الكلى والبنكرياس.

حلويات العيد تؤثر على ضغط الدم.

تسبب الصداع المزمن





