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القطب الجنوبى يفقد 3 تريليون طن من الجليد فى 25 عاما

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:06 م
القطب الجنوبى يفقد 3 تريليون طن من الجليد فى 25 عاما
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

رصدت الأقمار الصناعية التى ترصد القارة الجليدية أنّ القطب الجنوبى يفقد نحو 200 مليار طن من الجليد فى مياه المحيط سنوياً نتيجة الذوبان، وفقاً لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم.


ويؤدى ذلك إلى رفع مستويات البحار العالمية بمقدار 0,6 ملم سنوياً، اى بمقدار 3 أضعاف منذ عام 2012، وعلى هذا النحو أيضاً يفقد القطب الجنوبى 3 تريليون طن من الجليد فى 25 عاماً.


ويشير الباحثون إلى أنّ هذا النحو المتسارع من ذوبان الجليد يحدث غالباً غرب القارة القطبية، حيث تتدفق المياه الدافئة وتذوب واجهات الأنهار الجليدية لتذوب فى المحيط.


وأوضح البروفيسور أندرو شيبرد، أنّه لا يمكن تحديد متى بدأ تسارع ذوبان الجليد، لكنّه أكدّ أنّ المياه أصبحت دافئة جداً بالنسبة للقطب الجنوبى اليوم، مشيراً إلى أنّ درجة حرائته المئوية باتت أكثر دفئاً بمقدار نصف درجة زيادة، مما يقلّل من صمود الأنهار الجليدية التى تخسر 5 أمتار من الجليد من قاعدتها كل عام.  

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